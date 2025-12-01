Ricorso in 6 punti per riavere i figli! Famiglia nel bosco Nathan e Catherine agguerriti Cosa sono disposti a fare

Sono sei i punti chiave del ricorso presentato dai nuovi avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmigham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento dei loro tre figli. I legali Marco Femminella e Danila Solinas hanno depositato un’istanza d’urgenza per ottenere la sospensione immediata del provvedimento, chiedendo che i bambini possano tornare dai genitori senza attendere l’udienza dibattimentale. Secondo la difesa, prolungare la separazione rappresenterebbe «un trauma» tanto per i minori quanto per la coppia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ricorso in 6 punti per riavere i figli!”. Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine agguerriti. Cosa sono disposti a fare

