Una truffa con la maschera del “finto carabiniere” è finita con un arresto e il recupero di quasi diecimila euro e oggetti rubati. Le forze dell’ordine hanno smascherato un falsificatore in incognito, che aveva fatto sparire il denaro durante un raggiro. Dopo l’arresto, il denaro è stato restituito ai proprietari.

Un’operazione coordinata delle forze dell’ordine ha portato al recupero di quasi diecimila euro e di preziosi oggetti rubati in seguito a una truffa organizzata con la maschera del “finto carabiniere”. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando due persone, identificate dai carabinieri di Chianciano Terme, hanno ingannato diverse vittime fingendosi militari dell’Arma. Attraverso chiamate telefoniche minacciose, hanno raccontato storie plausibili ma false: i figli delle vittime sarebbero stati coinvolti in gravi incidenti stradali, con feriti gravi, e per evitare conseguenze legali sarebbe stato necessario pagare somme elevate in tempi brevi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso ufficiale in incognito: truffa da 10mila euro smascherata, denaro restituito dopo l’arresto

Approfondimenti su Carabiniere Truffa

Due uomini della provincia di Napoli sono stati arrestati ad Arezzo nell’ambito di un’indagine sulla truffa del falso nipote.

Le autorità italiane hanno smascherato una truffa online che ha coinvolto oltre 50.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ATTENZIONE – ACCOUNT FALSO / CLONATO Questo NON è il mio account. Il mio unico profilo ufficiale Instagram è quello con oltre 2.000 follower. L’account che vedete in questa immagine è stato creato con inganno, copiando nome e contenuti, e h - facebook.com facebook