Smascherata ad Arezzo la truffa del falso nipote | due arresti

AREZZO – Un piano studiato nei minimi dettagli, una vittima vulnerabile e il timore del carcere per un familiare: sono gli ingredienti dell’ ennesima truffa sventata ieri dalla Polizia di Stato di Arezzo, che ha portato all’arresto di due uomini residenti nella provincia di Napoli. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono ora accusati di truffa aggravata dalla minorata difesa. Il finto nipote e il ricatto emotivo. L’incubo per un’anziana aretina del 1939 è iniziato intorno alle 12:15, con una telefonata carica di tensione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

