Finti investimenti sul web | smascherata truffa da oltre 50mila euro

Le autorità italiane hanno smascherato una truffa online che ha coinvolto oltre 50.000 euro, portando al deferimento di dieci persone tra i 19 e i 60 anni. L’indagine, condotta dai Carabinieri di Montella, ha evidenziato un sistema di false opportunità di investimento sul web, responsabile di aver ingannato una giovane residente in Alta Irpinia. Questa operazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione a offerte finanziarie sospette e di affidarsi a fonti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso una articolata attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 60 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di " truffa " ai danni di una giovane residente in Alta Irpinia. Le indagini, avviate a seguito di una denuncia-querela presentata nel mese di maggio, hanno consentito di ricostruire un collaudato meccanismo fraudolento messo in atto attraverso la rete. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, le vittime vengono contattate tramite una nota applicazione messaggistica, dove sedicenti operatori finanziari prospettano loro facili e rapidi guadagni mediante presunti investimenti su piattaforme di trading online.

