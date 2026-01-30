Falsissimo cancellata l’ultima puntata di Corona | così Mediaset ha ottenuto lo stop per violazione del copyright

Questa mattina Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube. La decisione arriva dopo aver riscontrato una violazione del copyright. La cancellazione è avvenuta senza preavviso, lasciando molti spettatori senza l’ultimo episodio. Corona aveva annunciato la messa online della puntata, ma ora il video non è più disponibile. La vicenda si aggiunge alle polemiche che circolano intorno al personaggio e alle sue attività online.

Alla fine, l’ultima puntata di Falsissimo, il format su YouTube di Fabrizio Corona, è stata cancellata. A trovare il cavillo giusto per riuscirci è stata Mediaset, che ha denunciato l’uso non autorizzato di propri filmati e immagini, ottenendo così la rimozione dai social. Anche Alfonso Signorini aveva avanzato una richiesta simile per i contenuti considerati diffamatori. Ma la cancellazione effettiva è arrivata in seguito a una diffida per violazione del copyright inviata dall’azienda televisiva a Google e Meta. I contenuti della puntata, secondo Mediaset, includevano materiali video e immagini di sua proprietà utilizzati senza autorizzazione.🔗 Leggi su Open.online

Mediaset ha deciso di bloccare quattro video di Falsissimo su YouTube, applicando uno strike per violazione del copyright.

Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del format

