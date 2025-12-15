Tentato furto di notte all' ufficio postale di San Piero a Grado

Nella notte del 14 dicembre, un tentativo di furto è stato scoperto all'ufficio postale di San Piero a Grado, situato in via Livornese 1237. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità, che stanno indagando sull'accaduto.

Tentativo di furto rilevato nella notte del 14 dicembre all'ufficio postale di San Piero a Grado in via Livornese 1237. E' scattato infatti l’allarme antintrusione che ha allertato la Security Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio. Gli operatori hanno. Pisatoday.it Tentano furto nella notte negli uffici di Aquafan/Oltremare, una comitiva fa saltare il piano Ladri nella notte tentano un furto all'ufficio postale di San Piero - Scatta l’allarme nella notte all'ufficio in via Livornese, ma la polizia interviene. msn.com

