Il laghetto del Parco Ducale è transennato e senz’acqua da due anni | è il simbolo dei cantieri infiniti della città

Il laghetto del Parco Ducale, simbolo storico e punto di ritrovo della città, è rimasto transennato e senz’acqua per due anni. Un intervento di ristrutturazione che sembra non trovare mai una conclusione, diventando l’emblema dei progetti interminabili e delle sfide di riqualificazione urbana.

“Il laghetto del Parco Ducale è transennato e senz’acqua da due anni. Due anni. E ancora oggi non si intravede la fine del cantiere. È una ferita aperta nel cuore del nostro parco più prestigioso, e nessuno mette sul tavolo una data certa", dichiara Matteo Agoletti, coordinatore provinciale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

