Famiglia nel bosco Carusi | Dopo febbraio possibile nuova sistemazione a Palmoli

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta al centro dell’attenzione la vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco". Il casolare in cui attualmente risiede Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini allontanati dalla famiglia su decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, resterà a disposizione fino a fine febbraio 2026. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

famiglia nel bosco carusi dopo febbraio possibile nuova sistemazione a palmoli

© Chietitoday.it - Famiglia nel bosco, Carusi: "Dopo febbraio possibile nuova sistemazione a Palmoli"

Leggi anche: Famiglia nel bosco di Palmoli: pranzo e selfie nella nuova casa dei Carusi, fissata l’udienza

Leggi anche: Famiglia nel bosco, possibile svolta per il trasferimento in una nuova casa a Palmoli e il ritorno dei bambini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palmoli, Nathan dopo il no del tribunale al ricongiungimento con i figli: «Andiamo avanti». Il pianto della mamma: non si esclude il ritorno della famiglia nel bosco in Australia; Famiglia nel bosco ultime notizie, il proprietario della nuova casa: Questa storia è una telenovela; Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia; La famiglia del bosco potrebbe riunirsi per il giorno di Natale, l'indiscrezione dopo la decisione dei giudici.

famiglia bosco carusi dopoFamiglia nel bosco: mamma Catherine racconta la condizione dei figli dopo il Natale - Tra giudizi, regole e separazioni forzate: la difficile quotidianità della famiglia nel bosco, raccontata dalla mamma. notizie.it

famiglia bosco carusi dopoFamiglia nel bosco, il Natale del papà: l’incontro con i figli, l’abbraccio commosso alla moglie, il pranzo da solo - Come ogni giovedì, anche il 25 Nathan ha percorso la strada che dal Comune di Palmoli conduce a ... ilmessaggero.it

famiglia bosco carusi dopoFamiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà - Svolta per il caso della famiglia nel bosco: da marzo il casolare donato a Nathan Trevallion non sarà più disponibile ... virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.