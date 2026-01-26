Kristjan Asllani, attualmente in prestito al Torino, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. Con il termine del mercato invernale prossimo, l’Inter cerca una nuova sistemazione per il centrocampista, poiché il Torino non prevede più il suo impiego. La trattativa per risolvere anticipatamente il prestito sta entrando nella fase decisiva, mentre tutte le parti valutano le opzioni disponibili.

Il futuro di Kristjan Asllani resta sospeso a una settimana dalla chiusura del mercato invernale. Il centrocampista, attualmente al Torino in prestito, è fuori dai piani tecnici dei granata e la trattativa per interrompere anticipatamente l’accordo con l’ Inter è entrata nella fase calda. Da Milano filtra una condizione chiara: prima di richiamarlo, l’Inter vuole garantire una nuova destinazione all’ex Empoli. Il tempo stringe e i canali restano aperti. Tra i club alla finestra c’è il Genoa, che continua a monitorare il dossier. Il giocatore, secondo quanto emerge, ha già rifiutato opzioni dall’estero per restare in Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Asllani, prestito da risolvere: Inter cerca una nuova sistemazione

Approfondimenti su asllani prestito

L'Inter sta valutando di interrompere anticipatamente il prestito di Asllani a Torino.

Kristjan Asllani, attualmente al Torino, si trova in una fase di mercato che potrebbe segnare un cambiamento importante per il suo futuro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Asllani lascia l’Inter, ci siamo! Cifre e dettagli

Ultime notizie su asllani prestito

Argomenti discussi: Ilic, che problema: rischia l’operazione. Il Bologna su Asllani; Inter, occhi Red Bull su Asllani: il Paris Fc lo vuole a titolo definitivo. Tesoretto per il colpo in fascia; Inter, novità su Asllani? Può lasciare il Torino a breve: ecco dove può andare; Asllani-Torino, siamo ai saluti: il giocatore ha già accettato un’offerta?.

Schira: Il Besiktas ha contattato Asllani, ma il giocatore vuole restare in Serie AIl Torino vuole risolvere anticipatamente il prestito di Kristjan Asllani e infatti non lo sta più convocando per le partite. Infatti l’ultima convocazione risale al 10 gennaio ... torinogranata.it

Calciomercato Inter News/ Si insiste per Perisic, si cerca una soluzione per Asllani (21 gennaio 2026)Il calciomercato Inter continua il pressing su Ivan Perisic e cerca di trovare una soluzione per Kristjan Asllani ... ilsussidiario.net

Zalewski 17mln Stankovic 10mln Buchanan 9mln Satriano 5mln Pavard prestito oneroso 1.5/2mln Taremi 2mln Asllani prestito oneroso 1.5mln F.Stankovic 1.5mln Fai tu il totale di quanto hai incassato quest'estate.. ammortamenti, ingaggi lordi parole usate a c x.com

La "profezia" di Pruzzo a We Are Genoa: "Vedrei bene Asllani. E farei un tentativo per Gatti" "Butto lì due nomi, Gatti della Juventus per la difesa e Asllani dell'Inter per il centrocampo. Si può alzare il telefono e provare a chiedere un "favore" in prestito a Ottolini, - facebook.com facebook