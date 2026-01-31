Europei il Setterosa si arrende alla Grecia | decisiva la partita con la Francia per le semifinali

Il Setterosa di pallanuoto perde contro la Grecia agli Europei di Funchal. La partita decisiva per le semifinali si è giocata ieri e alla fine la squadra italiana non è riuscita a conquistare la vittoria. La sconfitta arriva dopo una gara combattuta, ma alla fine sono state le greche a festeggiare. Ora il team di Coach Silipo si concentra sul prossimo impegno, sperando di recuperare forze per le prossime sfide.

Funchal, 31 gennaio 2026 – Arriva la sconfitta per il Setterosa di Coach Silipo agli Europei di Pallanuoto. Le Azzurre perdono una difficile partita con la Grecia, campione del mondo, 15-10. Seppur costruendo un buon gioco in difesa e soprattutto nella prima parte del match (il primo del Gruppo E), l’Italia si arrende e si trascina lo svantaggio iniziale fino alla fine dell’incontro. C’è in programma, ora, la decisiva partita con la Francia, per cui è in palio la semifinale. E si giocherà nella giornata di domani, domenica 1 febbraio alle 16,30 ora italiana. Le dichiarazioni, il tabellino e i gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Troppa Grecia per il Setterosa: sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli Europei

Questa mattina il Setterosa ha perso contro la Grecia, nel primo incontro della fase a gironi agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal.

LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia

Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

