Troppa Grecia per il Setterosa | sarà spareggio con la Francia per la semifinale agli Europei

Questa mattina il Setterosa ha perso contro la Grecia, nel primo incontro della fase a gironi agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. Le azzurre non sono riuscite a reagire e sono state battute 15-10, rischiando di uscire subito dal torneo. Ora dovranno affrontare lo spareggio con la Francia per passare alle semifinali.

Il Setterosa incappa nella prima sconfitta agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel primo match della seconda fase le azzurre, inserite nel Gruppo E, cedono alla Grecia, che si impone per 15-10 ed è ad un passo dalle semifinali. L'ufficialità dovrebbe arrivare al termine di Francia-Croazia, che si giocherà dalle 18.15 italiane, con le transalpine nettamente favorite: in caso di successo delle francesi le elleniche saranno aritmeticamente prime e l'Italia dovrà giocarsi domani, proprio contro la Francia, l'accesso alle semifinali. Nel primo quarto inizio da incubo per il Setterosa: le elleniche volano sul 4-0 in avvio, mentre le azzurre si sbloccano solo su rigore con Giustini.

