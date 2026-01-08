Salone di Bruxelles al centro dell’auto europea e non solo Debutti premi e sfide globali

Il Salone di Bruxelles apre le sue porte il 9 gennaio, confermandosi come punto di riferimento nel panorama automobilistico europeo e internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le novità, i debutti e le sfide del settore, culminando con la proclamazione della European Car of the Year. Un appuntamento importante per appassionati e professionisti che desiderano restare aggiornati sulle evoluzioni del mondo dell’auto.

Il 9 gennaio il Brussels Auto Show apre ufficialmente le porte con uno dei momenti più attesi dell'intero calendario automobilistico europeo: la proclamazione della European Car of the Year. Un riconoscimento che accende i riflettori sull'innovazione e anticipa le tendenze del mercato. Le sette finaliste di quest'anno raccontano bene la direzione intrapresa dall'industria: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Skoda Elroq, modelli che spaziano dall'elettrico accessibile agli sport utility di nuova generazione. Non è un caso che questo annuncio avvenga da qualche tempo proprio a Bruxelles, dopo la cancellazione di quello che per decenni è stato il più importante salone dell'auto continentale, ovvero Ginevra.

