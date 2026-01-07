Cipro isola divisa al centro delle nuove sfide dell’Unione europea

Cipro assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel primo semestre del 2026. Questo ruolo, che coinvolge i ministri dei ventisette Stati membri, rappresenta un momento importante per definire le priorità politiche dell’UE. La posizione di Cipro, un’isola divisa, pone anche nuove sfide in un contesto di relazioni e questioni geopolitiche che interessano l’intera Unione.

Roma, 7 gennaio 2026 – Per i primi sei mesi del 2026 toccherà a Cipro presiedere il Consiglio dell’Unione europea, l’organo che riunisce i ministri dei ventisette Stati membri e definisce l’indirizzo politico dell’Unione insieme al Parlamento europeo. A distanza di quattordici anni dal suo primo mandato, Nicosia si prepara ad assumere di nuovo un incarico che, al di là del cerimoniale, significa stabilire l’agenda degli incontri ministeriali, guidare i negoziati, definire le priorità dell’Europa in uno dei momenti più turbolenti della sua storia europea recente. A rimarcare la delicatezza e l’ampio respiro della presidenza cipriota la partecipazione alla cerimonia inaugurale mercoledì a Nicosia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche di leader del Medio Oriente, tra cui il capo dello Stato libanese Joseph Aoun, per sottolineare l'ambizione dell'isola del Mediterraneo orientale di fungere da ponte tra l'Europa e la regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Per il primo semestre 2026 #Cipro presiederà il #Consiglio UE in una fase segnata da #guerra, #riarmo e incertezza economica; con il motto “Un’Europa più autonoma”, Nicosia punta #sicurezza, #competitività, #allargamento, #autonomia strategica e #bilanci x.com