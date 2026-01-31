Esplosioni in Iranautorità negano raid

Un'esplosione ha scosso un edificio di otto piani a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo. I media statali parlano di un forte boato che ha interessato un palazzo in Moallem Boulevard, causando il crollo di due piani, danneggiando diversi veicoli e negozi nelle vicinanze. Le autorità iraniane negano che si tratti di un raid o di un attacco, ma i residenti raccontano di aver sentito un'esplosione potente e di aver visto il fumo salire dal palazzo. La zona è stata

15.24 Forte esplosione in un edificio nella città iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo. Lo hanno riferito i media statali, precisando che il boato ha interessato in palazzo di otto piani nella zona di Moallem Boulevard "distruggendo due piani, diversi veicoli e negozi". Le cause sono ancora sconosciute. Un'altra esplosione è stata segnalata vicina alla capitale Teheran. Almeno 5 i morti. Le autorità parlano di fuga di gas respingendo le voci di attacchi contro obiettivi militari.

