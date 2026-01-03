Esplosioni nella notte a Caracas | le immagini del raid aereo - VIDEO

Nella notte, Caracas è stata interessata da diverse esplosioni legate a un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti. Le immagini e i video disponibili mostrano l’impatto di questo intervento nella capitale venezuelana. Tali eventi rappresentano un episodio di particolare rilevanza politica e militare, suscitando attenzione e analisi a livello internazionale.

Questa notte Caracas è stata scossa da una serie di esplosioni, in seguito a un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti. Il raid ha colpito diversi obiettivi ritenuti strategici, provocando danni a edifici, interruzioni di corrente e scene di caos nelle strade della capitale. Le immagini documentano l'attacco Diversi video mostrano l'impatto dei bombardamenti su aree densamente abitate.

Venezuela, esplosioni a Caracas: le prime immagini. «Attacco USA» video - Queste sono le prime immagini in arrivo dal Paese, alcune amatoriali, in cui si sentono boati e rumore di aerei e si vede una ... msn.com

Esplosioni ed elicotteri a bassa quota. Le immagini dell'attacco americano in Venezuela - Nella notte tra il 2 e 3 gennaio sono state udite forti esplosioni a Caracas e in altre zone del Venezuela, accompagnate da rumori di velivoli a bassa quota. ilfoglio.it

Forti esplosioni a partire dalle 2 di notte, ora locale (le 7 del mattino in Italia), nella capitale del Venezuela, Caracas, e in altre località negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira, dove sono state colpite diverse basi militari - facebook.com facebook

Venezuela: bombe ed esplosioni nella notte - Cosa sta succedendo x.com

