Esplosione nel Barese | crolla palazzina ad Adelfia due morti

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata improvvisamente. Due anziani coniugi sono rimasti sepolti sotto le macerie e non ce l’hanno fatta. I soccorritori sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per capire cosa abbia provocato il crollo.

AGI - Tragedia ad Adelfia, nel Barese, dove il crollo del solaio di una piccola palazzina ha causato la morte di due anziani coniugi. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Oberdan, nel centro storico del paese, a seguito dell' esplosione di una bombola di gas. A perdere la vita sono stati Rocco Lotito, di 90 anni, e Antonia Costantino, di 93, una coppia senza figli che viveva nello stabile, composto da piano terra, piano rialzato e un garage adiacente. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano in casa e stavano pranzando al momento dell'esplosione, che ha provocato il cedimento improvviso del solaio.

