Esplosione nel barese ad Adelfia crolla un edificio | si cercano persone tra le macerie

Un’esplosione ha colpito un edificio ad Adelfia, nel Barese. Le forze di soccorso stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti. I residenti nelle vicinanze sono stati fatti evacuare per sicurezza. La prima ipotesi indica una fuga di gas come possibile causa dello scoppio. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto ci sono anche i carabinieri. L'esplosione dell'edificio ad Adelfia L'esplosione si è verificata la mattina del 31 gennaio in un immobile in via Oberdan ad Adelfia, nel barese. L'ipotesi è che lo scoppio possa essere stato causato da una bombola di gas in uno degli appartamenti della struttura. Il luogo dell'esplosione ad Adelfia Su posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

