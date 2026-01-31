Esplosione ad Adelfia crollata una palazzina | almeno due persone sotto le macerie

Una forte esplosione ha fatto crollare una palazzina nel centro di Adelfia, vicino a Bari. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Oberdan, dove l’edificio al piano terra è completamente crollato. Al momento, si sa che almeno due persone sono rimaste sotto le macerie. I soccorritori sono già sul posto, lavorano senza sosta per estrarre i dispersi e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa e le squadre di emergenza stanno valutando la situazione.

Una esplosione è avvenuta poco dopo le ore 13 ad Adelfia, comune ad una ventina di chilometri da Bari: è crollato un edificio al piano terra di via Oberdan. Almeno due persone sono rimaste sotto le macerie dell’edificio crollato: si tratterebbe di una coppia di anziani. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio e provare a trarli in salvo. A provocare l’esplosione, secondo una prima ricostruzione, una fuoriuscita da una bombola di gas. L’edificio è una vecchia costruzione ad un paio di piani nel centro del paese. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il pm di turno Vito Valerio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: almeno due persone sotto le macerie Approfondimenti su Adelfia Crollo Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: si cercano persone sotto le macerie Un’esplosione ha travolto una palazzina ad Adelfia, nel Barese. Adelfia, esplosione e crollo in una palazzina: si cercano persone sotto le macerie Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificata una forte esplosione che ha causato il crollo di una palazzina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Adelfia Crollo Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerie. Esplosione ad Adelfia, crollata una palazzina: si cercano persone sotto le macerieUna esplosione è avvenuta poco dopo le ore 13 ad Adelfia, nel Barese: è crollato un edificio al piano terra di via Oberdan. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio e cercare ... ilfattoquotidiano.it Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerieLeggi su Sky TG24 l'articolo Bari, edificio crolla dopo un’esplosione ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie ... tg24.sky.it Paura ad Adelfia dove si é verificata nel primo pomeriggio una violenta esplosione in un’abitazione nei pressi di via Carafa, a quanto pare causata da qualcosa alimentato a gas. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri. Le palazzine e abitazioni sono stat facebook Una esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia,Bari,forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una edificio.E' accaduto in via Oberdan.Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Si teme per le due persone che abitano nell x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.