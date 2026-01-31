Esplosione ad Adelfia crollata una palazzina | almeno due persone sotto le macerie

Una forte esplosione ha fatto crollare una palazzina nel centro di Adelfia, vicino a Bari. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Oberdan, dove l’edificio al piano terra è completamente crollato. Al momento, si sa che almeno due persone sono rimaste sotto le macerie. I soccorritori sono già sul posto, lavorano senza sosta per estrarre i dispersi e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa e le squadre di emergenza stanno valutando la situazione.

Una esplosione è avvenuta poco dopo le ore 13 ad Adelfia, comune ad una ventina di chilometri da Bari: è crollato un edificio al piano terra di via Oberdan. Almeno due persone sono rimaste sotto le macerie dell’edificio crollato: si tratterebbe di una coppia di anziani. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio e provare a trarli in salvo. A provocare l’esplosione, secondo una prima ricostruzione, una fuoriuscita da una bombola di gas. L’edificio è una vecchia costruzione ad un paio di piani nel centro del paese. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il pm di turno Vito Valerio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

