Bari palazzina crolla dopo un'esplosione ad Adelfia | coinvolti i due anziani proprietari dell'abitazione

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata dopo un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando eventuali feriti tra le macerie. I due anziani proprietari dell’abitazione sono coinvolti nell’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza, ma ancora non si conoscono tutte le cause dell’esplosione.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: "Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i due anziani proprietari".

