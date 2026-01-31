Bari palazzina crolla dopo un'esplosione ad Adelfia | coinvolti i due anziani proprietari dell'abitazione

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata dopo un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando eventuali feriti tra le macerie. I due anziani proprietari dell’abitazione sono coinvolti nell’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza, ma ancora non si conoscono tutte le cause dell’esplosione.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: "Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i due anziani proprietari".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bari Adelfia

Ultime notizie su Bari Adelfia

bari palazzina crolla dopoBari, edificio crolla dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerieL’edificio è collassato dopo un’esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. notizie.it

bari palazzina crolla dopoAdelfia (BA), palazzina crolla dopo un’esplosione: ricerche in corso tra le macerieCrollo di un edificio ad Adelfia dopo un’esplosione, si cercano eventuali persone sotto le macerie. Intervento in corso in via Oberdan. trmtv.it

