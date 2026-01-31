Esplosione ad Adelfia il racconto di un testimone | Ho sentito l' anziano gridare aiuto poi un altro boato
Questa mattina ad Adelfia, in via Oberdan, un’esplosione ha sconvolto la strada. Un testimone racconta di aver sentito un anziano gridare aiuto prima di un secondo boato. La scena si è svolta in fretta, lasciando dietro paura e confusione. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo.
Una prima esplosione e le urla dell'anziano, poi il secondo boato. Sono i drammatici momenti, ricostruiti da un testimone, della tragedia avvenuta questa mattina in via Oberdan, ad Adelfia. Due anziani coniugi hanno perso la vita in un'esplosione, con conseguente incendio e il crollo di alcune.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Adelfia Tragedia
Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il racconto del vicino: «L’ho sentito gridare aiuto»
Sono stati trovati morti sotto le macerie Rocco Lotito, 89 anni, e sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni.
Trovati i corpi dei due anziani morti sotto le macerie nel Barese, il boato e il crollo della casa. Il vicino: «L’ho sentito gridare aiuto» – Il video
Ultime notizie su Adelfia Tragedia
