Esplosione ad Adelfia il racconto di un testimone | Ho sentito l' anziano gridare aiuto poi un altro boato

Questa mattina ad Adelfia, in via Oberdan, un’esplosione ha sconvolto la strada. Un testimone racconta di aver sentito un anziano gridare aiuto prima di un secondo boato. La scena si è svolta in fretta, lasciando dietro paura e confusione. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo.

