Esplode una bombola del gas in casa crolla parzialmente il palazzo | 2 donne ferite una è grave

Un’esplosione di una bombola del gas ha causato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano, in provincia di Cosenza. Due donne sono state ferite nell’incidente, di cui una in modo grave. L’intervento dei soccorsi è in corso per garantire sicurezza e assistenza alle persone coinvolte.

A Bisignano (Cosenza) una palazzina è parzialmente crollata dopo l'esplosione di una bombola del gas. Ad avere la peggio sono state due donne residenti nello stabile: una, allettata al momento del fatto, è rimasta gravemente ustionata. Esplode bombola di gas in una casa a Bisignano: donna gravemente ferita e trasportata in ospedale a Cosenza; Esplode bombola del gas in casa: donna ustionata, un'altra illesa; Salerno, esplode bombola di gas in casa: occupanti in fuga; Paura nel Catanese: bombola di gas esplode in casa. Esplode bombola del gas in casa: donna ustionata, un'altra illesa - Potrebbe essere stato un malfunzionamento a for esplodere una bombola di gas, ieri sera, in una abitazione di via Muccone, nel centro storico di Bisignano, dove vivono due donne ultra sessantenni.

Paura a Bisignano, esplode una bombola a gas in casa: donna ferita - Il fatto di cronaca è avvenuto all’interno di un’abitazione posta vicino a una stazione di servizio. cosenzachannel.it

Esplode una bombola di gas a Bisignano, crolla parte di una palazzina. Una donna in gravi condizioni - Una delle due residenti, entrambe ultra sessantenni, è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita all’ospedale di Cosenza. quicosenza.it

A Bisignano esplode una bombola di gas, donna in gravi condizioni - facebook.com facebook

