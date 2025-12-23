Esonero Gilardino | cosa può succedere in Pisa Juve Filtra questa sensazione sul futuro del tecnico dei toscani il sostituto sarebbe sorprendente!

Esonero Gilardino: cosa potrebbe accadere in Pisa Juve. La sensazione sul futuro dell’allenatore dei toscani, ultimissime. Il destino di una panchina spesso si decide in una frazione di secondo. Per Alberto Gilardino quel secondo è coinciso con il gol allo scadere di Stefano Moreo, l’attaccante che a Cagliari ha evitato ai toscani l’ottava sconfitta stagionale. Quella rete ha congelato un esonero che sembrava ormai scritto, ma la sensazione che filtra dall’ambiente nerazzurro è che la “ghigliottina” sia stata solo rimandata. La fiducia è ai minimi termini e il calendario non aiuta: sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi arriva la Juventus di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

