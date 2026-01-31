Esce l’agenda 2024 con 365 storie positive selezionate da Qn il progetto di rilancio del Resto del Carlino

Questa settimana arriva in edicola l’agenda 2024 di Qn, il progetto dell’edizione locale del Resto del Carlino. Sono 365 pagine con storie positive, pensate per chi vuole iniziare l’anno con un sorriso. L’agenda sarà in vendita da lunedì 2 febbraio in tutte le edicole di Emilia-Romagna e Marche. Un modo per guardare al quotidiano in modo diverso e trovare motivazione nelle piccole cose.

Lunedì 2 febbraio 2026, in tutte le edicole dell’Emilia-Romagna e delle Marche, sarà disponibile un nuovo strumento per ripensare il proprio tempo: l’agenda “365 giorni di buone notizie”, realizzata da Qn, il progetto di rilancio del Resto del Carlino. Non si tratta di un semplice calendario, ma di un oggetto pensato per accompagnare chi la acquista lungo tutto il 2026, con un formato compatto (14×19 cm) e una struttura pensata per facilitare la pianificazione quotidiana. Ogni giorno feriali ha una pagina intera, mentre i weekend sono organizzati in spazi più compatti, ideali per segnare appuntamenti e momenti di riposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito la maggioranza del gruppo editoriale che comprende i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN.

