Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oltre 3 milioni di nuovi documenti legati a Epstein, tra cui 2.000 video pornografici. Tra le mail emerse, ci sono quelle che coinvolgono Bill Gates, con dettagli su rapporti con alcune ragazze e l’uso di un antibiotico segreto per la moglie. Intanto, i file includono anche 3.200 documenti che riguardano Donald Trump, alimentando nuove polemiche e dubbi sulle sue relazioni passate.

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti relativi al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato il viceministro Todd Blanche, specificando che si tratta di «più di 3 milioni di pagine, inclusi 2 mila video e 180 mila immagini in totale». L'ampia diffusione di documenti arriva dopo settimane di critiche al Dipartimento di Giustizia per non aver rispettato l'obbligo, previsto dalla legge federale, di rendere pubblici tutti i documenti relativi a Epstein. «Non abbiamo protetto Trump - si è difeso Blanche -. Posso assicurarvi che abbiamo seguito lo statuto e non abbiamo protetto nessuno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Epstein, i nuovi documenti: Gates, la malattia dopo i rapporti con le ragazze e l'antibiotico (in segreto) alla moglie. Trump è in 3200 file

Approfondimenti su Epstein Documenti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti legati a Jeffrey Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici altri 3 milioni di file relativi al caso Epstein.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Epstein Documenti

Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Caso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documenti. Ci sono anche Musk e Gates; Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica 3 milioni di documenti nuovi: Bill Gates e la malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti con ragazze russe; Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie Melinda.

Caso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documentiVice pocuratore generale: «Garantire trasparenza al popolo americano». Tra i file divulgati anche 2.000 video e 180.000 immagini ... ilsole24ore.com

Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie MelindaNei nuovi documenti sul caso Epstein emergono rivelazioni scottanti: una mail cita una presunta malattia venerea di Gates ... ilfattoquotidiano.it

Un nuovo insieme di fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein contiene documenti che fanno riferimento al presidente Donald Trump e ad altre figure di rilievo. Nessuno dei nuovi citati è stato accusato di reati. x.com

Un nuovo insieme di fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein contiene documenti che fanno riferimento al presidente Donald Trump e ad altre figure di rilievo, tra cui il cofondatore di Microsoft Bill Gates. Nessuno dei nuovi citati è stato accusato di reati - facebook.com facebook