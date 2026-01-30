Epstein i nuovi documenti | Gates la malattia venerea dopo i rapporti con ragazze russe e l' antibiotico da dare in segreto alla moglie

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre 3 milioni di nuovi documenti legati a Jeffrey Epstein. Tra questi, ci sono anche 2 mila video pornografici. Le mail ottenute mostrano anche dettagli sulla vita di Bill Gates, con riferimenti a rapporti con ragazze russe e a un antibiotico segreto da somministrare alla moglie. Le rivelazioni svelano un quadro complesso e inquietante, ancora tutto da approfondire.

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti relativi al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato il viceministro Todd Blanche, specificando che si tratta di «più di 3 milioni di pagine, inclusi 2 mila video e 180 mila immagini in totale». L'ampia diffusione di documenti arriva dopo settimane di critiche al Dipartimento di Giustizia per non aver rispettato l'obbligo, previsto dalla legge federale, di rendere pubblici tutti i documenti relativi ad Epstein. «Non abbiamo protetto Trump - si è difeso Blanche -. Posso assicurarvi che abbiamo seguito lo statuto e non abbiamo protetto nessuno.

