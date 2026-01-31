Epstein files Trump citato 3200 volte e Gates ‘malato’ | pubblicate 3milioni di pagine e 180mila foto

Il governo ha pubblicato tre milioni di pagine e 180mila foto legate al caso Epstein. Tra i nomi citati più volte, spiccano Donald Trump, menzionato circa 3.200 volte, e Bill Gates, descritto come ‘malato’. Il viceministro della Giustizia ha subito commentato la diffusione, spiegando che Trump non è stato protetto per evitare di farlo comparire nei documenti, anche se sono state rimosse molte foto di donne, fatta eccezione per quelle di Ghislaine Maxwell. La pubblicazione ha acceso nuove polemiche e alzato il

Tre milioni di pagine. Questa è l’impressionante dimensione dei cosiddetti File Epstein. Dopo mesi di rimbalzi tra democratici e repubblicani, così come accuse e smentite da parte di numerosi nomi dello spettacolo americano, il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso noti nuovi documenti del caso relativo al finanziere pedofilo. Nei nuovi documenti sarebbero presenti anche 180mila foto e materiale pornografico trovato nei dispositivi del magnate della finanza che si è suicidato in carcere nel 2019. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di aver costretto a prostituirsi una ragazzina minorenne e, poco dopo, si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Epstein files, Trump citato 3200 volte e Gates ‘malato’: pubblicate 3milioni di pagine e 180mila foto Approfondimenti su Epstein Files Epstein Files, Trump citato 3.200 volte. Le "malattie veneree" di Bill Gates e la mail di Musk: "Quand'è la tua festa più selvaggia?" Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein. Epstein Files, rilasciati altri 3 milioni di pagine di documenti. Nuove ombre su Bill Gates Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Epstein files have Donald Trump panicked… shook!#epstein #trump Ultime notizie su Epstein Files Argomenti discussi: Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump; Caso Epstein, Trump è stato citato 3.200 volte nei file; Le accuse a Trump negli Epstein Files: Sesso con minorenni, le metteva all'asta. Ma gli investigatori: Nessun riscontro; Epstein, rilasciati tre milioni di nuovi file. Epstein Files, desecretati tre milioni di documenti: Trump citato migliaia di volte, ma spunta anche Bill Gates. Tutti i dettagli e i nomi degli altri potentiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima e più vasta tranche di documenti legati all’indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni ... tg.la7.it Caso Epstein, Trump citato 3.200 volte nei fileIl Dipartimento di Giustizia pubblica milioni di nuovi documenti. Le vittime: Noi esposte, coperti i nomi di chi ci ha abusato ... avvenire.it I documenti, insieme a duemila video e 180mila immagini, sono stati divulgati in base all'Epstein Files Transparency Act, la legge promulgata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al governo di rendere noti i file sul finanziere pedofilo morto - facebook.com facebook Un mese dopo la data fissata dal Congresso, gli Epstein Files non sono ancora stati diffusi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.