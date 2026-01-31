Epstein documenti-choc su Bill Gates | Prostitute e malattie veneree

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova tranche di documenti legati alle attività di Jeffrey Epstein. Tra le carte ci sono rivelazioni shock su Bill Gates, con accuse di incontri con prostitute e malattie veneree. La notizia fa già il giro del mondo e riaccende i riflettori su un caso che sembra non finire mai.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica una terza tranche dei cosiddetti “Epstein files”, i documenti collegati alle attività illecite del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. In una conferenza stampa, il viceprocuratore generale, Todd Blanche, ha spiegato che si tratta di «oltre tre milioni di documenti», che includono circa duemila video e 180mila immagini tra cui ci sarebbe abbondante materiale pedopornografico. Le rivelazioni più scottanti emerse dai documenti sono quelle a carico del fondatore di Microsoft Bill Gates, che stando a quanto Epstein afferma in alcune mail risalenti al 2013 avrebbe avuto rapporti sessuali con ragazze russe, dalle quali avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein.

Epstein files include new photos of Bill Clinton, Michael Jackson

