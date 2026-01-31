Eolico il privato | Sbagliato rifiutare il confronto il territorio perde

L’amministrazione di Ferriere rifiuta di confrontarsi con i rappresentanti di European Energy durante l’assemblea pubblica di domenica. Alessandro Migliorini, dirigente dell’azienda, critica la scelta: “Quando si rifiuta il confronto, a perdere è il territorio”. La decisione ha acceso le polemiche e sollevato preoccupazioni tra chi teme che la mancanza di dialogo possa rallentare i progetti di sviluppo e creare tensioni nella comunità.

