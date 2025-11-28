Atreju Conte accetta il confronto con Meloni e bacchetta Schlein dopo il no | Ha sbagliato assieme potevamo incalzare la premier
"Se ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni", ha detto Conte riferendosi alla leader dem Il leader del Movimento 5 Stelle Giuse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
INTERVISTA AL “FATTO QUOTIDIANO” L’avvocato ha voglia di parlare, ma anche l'agenda piena. “Non riesco a fermarmi” sorride Giuseppe Conte. Elly Schlein ha posto come condizione per partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, di confrontarsi - facebook.com Vai su Facebook
Atreju, Meloni esce dalla trappola di Schlein e vince la mano di poker grazie anche all'aiutino di Conte... Il commento del direttore @claudiovelardi Vai su X
Atreju, Meloni incastra Schlein «Confronto, ma pure con Conte». Ma Elly rifiuta: «Ridicolo» - La premier Meloni non solo accetta il vis a vis con la segretaria del Pd, ma è addirittura pronta a sfidare entrambi i leader ... Scrive iltempo.it
Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju". Il leader M5s accetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju'. Scrive tg24.sky.it
Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello» - Il leader del Movimento ricostruisce la vicenda: «Ho detto si da giorni, mi spiace se Schlein non viene avremmo potuto essere più efficaci» ... Scrive open.online