Atreju Conte accetta il confronto con Meloni e bacchetta Schlein dopo il no | Ha sbagliato assieme potevamo incalzare la premier

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni", ha detto Conte riferendosi alla leader dem Il leader del Movimento 5 Stelle Giuse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it

