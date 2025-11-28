"Se ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni", ha detto Conte riferendosi alla leader dem Il leader del Movimento 5 Stelle Giuse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Atreju, Conte accetta il confronto con Meloni e bacchetta Schlein dopo il “no”: “Ha sbagliato, assieme potevamo incalzare la premier”