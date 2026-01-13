Ascolto confronto e proposte per il futuro dell’agricoltura aretina | Cia Arezzo incontra il territorio

Cia Arezzo avvia un percorso di ascolto e dialogo con il territorio per il futuro dell’agricoltura aretina. L’obiettivo è raccogliere idee, proposte e confrontarsi con gli operatori del settore per affrontare insieme le principali sfide del comparto. Questo processo mira a favorire un’agricoltura sostenibile e innovativa, rispondendo alle esigenze degli agricoltori e promuovendo lo sviluppo locale.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Ascolto, confronto e proposte per il futuro dell'agricoltura aretina. È questo il filo conduttore di "Cia Arezzo incontra il territorio", il percorso di ascolto e confronto avviato dall'organizzazione professionale per raccogliere proposte, idee e suggerimenti dagli agricoltori e affrontare insieme le principali sfide che interessano l'agricoltura aretina. Dopo la manifestazione di Bruxelles, promossa per fermare una modifica della Politica Agricola Comune (PAC) che avrebbe rischiato di mettere in ginocchio le imprese agricole italiane, la mobilitazione prosegue ora a livello locale, con incontri diretti sul territorio.

