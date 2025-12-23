Nuovo impianto eolico l’ente Parco si oppone

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna si oppone alla costruzione di un nuovo impianto eolico nel territorio di Londa, nel versante toscano dell’area protetta. La decisione riflette l’attenzione dell’ente alla tutela ambientale e alla conservazione del paesaggio naturale, evidenziando l’importanza di valutare attentamente gli impatti delle attività energetiche sulle aree protette.

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna dice no alla realizzazione di un impianto eolico industriale nel territorio di Londa, comune del versante toscano dell’area protetta. Un diniego netto in linea con le indicazioni emerse dalla Comunità del Parco, l’organo che rappresenta gli enti locali e territoriali del Parco. "Ferma restando l’autonomia decisionale e politica del sindaco di Londa, Tommaso Cuoretti, consigliere del Parco, in merito al progetto che interessa direttamente il suo Comune, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di considerare la realizzazione di un parco eolico, seppur realizzato al di fuori del perimetro dell’area protetta ma nelle sue immediate vicinanze, non coerente alle finalità di tutela e valorizzazione ambientale degli aspetti ecologici, ambientali, paesaggistici e socioeconomici del Parco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

