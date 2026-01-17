La Grazia di Paolo Sorrentino | quando un film diventa un' opera d' arte perfetta Il trionfo di Tony Servillo
Il fecondo sodalizio artistico del regista e autore Paolo Sorrentino con l'attore Tony Servillo inizia nel 2001 con l'originale e sperimentale film "L'uomo in più" dove si mixano vari generi e toni: la malavita partenopea, temi esistenziali, toni grotteschi, surreali e tragicomici in una commedia profonda e fuori dagli schemi, già allora ricca di quelle dimensioni simboliche e filosofiche che diventeranno poi una delle cifre essenziali e riconoscibili del cinema di Paolo Sorrentino. Questo ultimo lavoro: "La Grazia" (titolo fascinosamente ambiguo e polisemico) rappresenta simbolicamente come "l'omega" di questo sodalizio (che speriamo continui, ovviamente) per la maturità e la perfezione di questa intima simbiosi espressiva, interpretativa ed estetica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: La Grazia: il trailer ufficiale e il teaser poster del nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo
Leggi anche: Paolo Sorrentino e Toni Servillo al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film “La grazia”
“La Grazia”: Paolo Sorrentino al Cinema Nazionale per presentare il suo ultimo film realizzato in Piemonte; “La grazia”, il film di Paolo Sorrentino è la storia di un Presidente della Repubblica e di sua figlia; La grazia. Incontro a Roma con Paolo Sorrentino e il cast; Esce La Grazia di Paolo Sorrentino: sei cose da leggere prima di andare al cinema.
Candiani, tutto esaurito per Paolo Sorrentino e 'La Grazia': « Il mio film mostra la politica e i politici per come dovrebbero essere e invece non sono» - Nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, da giovedì nelle sale italiane, Toni Servillo è un ... ilgazzettino.it
La Grazia di Paolo Sorrentino: di cosa parla, il significato finale del film e qual è la scena post credits - Si appresta a fare il suo primo giro nelle sale, allora ecco una guida alla visione del film ... fanpage.it
Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo Sorrentino - Esce oggi al cinema l’ultimo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, le riprese si sono concentrate a Torino e Roma, tra palazzi ... fanpage.it
"La Grazia", ultimo lungometraggio di Paolo Sorrentino, è finalmente uscito nelle sale e domenica 18 gennaio 2026 il regista partenopeo sarà al Cinema Nazionale di Torino per presentarlo ufficialmente al pubblico. Così, dopo aver aperto l’82a edizione della - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.