La Grazia di Paolo Sorrentino | quando un film diventa un' opera d' arte perfetta Il trionfo di Tony Servillo

Il fecondo sodalizio artistico del regista e autore Paolo Sorrentino con l'attore Tony Servillo inizia nel 2001 con l'originale e sperimentale film "L'uomo in più" dove si mixano vari generi e toni: la malavita partenopea, temi esistenziali, toni grotteschi, surreali e tragicomici in una commedia profonda e fuori dagli schemi, già allora ricca di quelle dimensioni simboliche e filosofiche che diventeranno poi una delle cifre essenziali e riconoscibili del cinema di Paolo Sorrentino. Questo ultimo lavoro: "La Grazia" (titolo fascinosamente ambiguo e polisemico) rappresenta simbolicamente come "l'omega" di questo sodalizio (che speriamo continui, ovviamente) per la maturità e la perfezione di questa intima simbiosi espressiva, interpretativa ed estetica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

