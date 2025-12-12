Cliente sorpreso a sniffare nel bagno | chiuso un barber shop

Un episodio di droga all’interno di un barber shop ha portato alla chiusura del locale. Un cliente è stato sorpreso a sniffare cocaina nel bagno, mentre un altro è stato trovato in possesso di anfetamina. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a provvedimenti contro il negozio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul controllo all’interno di questi spazi.

Un cliente del barber shop sorpreso a consumare cocaina nel bagno del negozio, un altro con anfetamina in tasca. E poi una bottiglia di birra con dentro dell'hashish. Sono questi i motivi per cui la questura di Varese, giovedì 11 dicembre, ha notificato la sospensione della licenza (per 10. Milanotoday.it Cliente sorpreso a sniffare nel bagno: chiuso un barber shop - Un cliente del barber shop sorpreso a consumare cocaina nel bagno del negozio, un altro con anfetamina in tasca. milanotoday.it Davide Lacerenza, le notti alla Gintoneria tra gli aspiranti vip. «Se sei povero non entri». I clienti: in bagno un piatto per sniffare - Che era anche il grido di battaglia quando nel locale di via Napo Torriani si stappava una grande bottiglia. ilmessaggero.it Il 33enne è stato stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino mentre cedeva una dose di stupefacente ad un “cliente” - facebook.com Facebook

I Griffin - Il ristorante sushi di Peter

Video I Griffin - Il ristorante sushi di Peter Video I Griffin - Il ristorante sushi di Peter