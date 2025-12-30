Aggressione nella notte al Pronto soccorso feriti due addetti alla vigilanza

Nella notte tra sabato e domenica, presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, due addetti alla vigilanza sono stati feriti durante un episodio di aggressione da parte di un paziente psichiatrico. L’accaduto evidenzia ancora una volta le difficoltà nel garantire la sicurezza in strutture sanitarie affollate. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

Nuovo episodio di violenza al Pronto soccorso dell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino, dove nella notte tra sabato e domenica un paziente psichiatrico ha aggredito due addetti alla vigilanza.L'uomo, giunto in ospedale e in attesa di essere ricoverato per mancanza di posti letto, avrebbe.

