Energia Confindustria | bollette italiane le più care d’Europa
Le bollette italiane restano tra le più care d’Europa. È quanto emerge dalle elaborazioni di Confindustria su dati Eurostat e Gme relativi al 2025, che confermano un gap competitivo e strutturale rispetto ai principali Paesi Ue in tutte le fasce di consumo. Le differenze derivano dal prezzo della materia prima, dai costi di rete e di dispacciamento più elevati e da minori compensazioni sui costi indiretti Ets. Nel primo semestre 2025, le imprese italiane hanno pagato in media 278 euroMWh, contro i 242 della Germania, i 183 della Francia, 171 della Spagna e i 216 della media europea. Il prezzo italiano è dunque quasi il 30% in più della media Ue, con un aggravio che incide trasversalmente su pmi e grandi consumatori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
