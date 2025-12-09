Forbidden Fruit Anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025 | Yildiz scopre la verità sulle sue origini Ender contro Kaya

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi di Forbidden Fruit in onda il 10 e l'11 dicembre 2025 su Canale 5: Yildiz viene a sapere che sua madre Asuman le ha sempre mentito in merito al suo vero padre, mentre Ender si ritrova faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza, Kaya. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

forbidden fruit anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025 yildiz scopre la verit224 sulle sue origini ender contro kaya

© Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025: Yildiz scopre la verità sulle sue origini, Ender contro Kaya

Contenuti che potrebbero interessarti

forbidden fruit anticipazioni 10Forbidden Fruit anticipazioni 10 dicembre: Zeynep in confusione - Anticipazioni Forbidden Fruit puntata del 10 dicembre: rissa, arresti, tensioni sentimentali e un nuovo legame che sconvolge Zeynep. Scrive daninseries.it