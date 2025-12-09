Forbidden Fruit Anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025 | Yildiz scopre la verità sulle sue origini Ender contro Kaya

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi di Forbidden Fruit in onda il 10 e l'11 dicembre 2025 su Canale 5: Yildiz viene a sapere che sua madre Asuman le ha sempre mentito in merito al suo vero padre, mentre Ender si ritrova faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza, Kaya. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

