Forbidden Fruit Anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025 | Yildiz scopre la verità sulle sue origini Ender contro Kaya
Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi di Forbidden Fruit in onda il 10 e l'11 dicembre 2025 su Canale 5: Yildiz viene a sapere che sua madre Asuman le ha sempre mentito in merito al suo vero padre, mentre Ender si ritrova faccia a faccia con una sua vecchia conoscenza, Kaya. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit ci sarà un vero e proprio giallo intorno a Ender. Curiosi? Ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/forbidden-fruit-3-si-parte-con-un-salto-temporale-ender-e-morta - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit anticipazioni 10 dicembre: Zeynep in confusione - Anticipazioni Forbidden Fruit puntata del 10 dicembre: rissa, arresti, tensioni sentimentali e un nuovo legame che sconvolge Zeynep. Scrive daninseries.it
