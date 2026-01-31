Emergenza carceri | Azione interroga il Ministro Nordio sulla situazione a Bergamo

Il gruppo di Azione Bergamo ha deciso di scrivere direttamente al Ministro Nordio per chiedere spiegazioni sulla situazione nel carcere di Via Monte Gleno. Dopo gli appelli della sindaca Elena Carnevali, i rappresentanti locali vogliono capire quali azioni si intendono mettere in campo per migliorare le condizioni della struttura. La questione è diventata ormai una priorità per molti cittadini e amministratori, che chiedono risposte chiare e rapide.

Bergamo. Dopo i recenti appelli lanciati anche dalla sindaca Elena Carnevali, Azione Bergamo mantiene alta l’attenzione sulla situazione della struttura penitenziaria di Via Monte Gleno. Alla luce dei fatti di cronaca, delle parole della direttrice Antonina D’Onofrio e di una presenza di detenuti cronicamente prossima al doppio dei posti regolamentari, Azione ha presentato una interrogazione indirizzata al Guardasigilli Nordio. Nel testo, depositato dal vicecapogruppo di Azione alla Camera e segretario regionale per la Lombardia Fabrizio Benzoni, da tempo impegnato sul tema del carcere, si chiede al Ministro Nordio quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di migliorare la vivibilità e ripristinare condizioni di dignità e sicurezza, mediante il rafforzamento degli organici della polizia penitenziaria e del personale educativo e amministrativo, nonché il potenziamento dei presìdi sanitari, all’interno della casa circondariale di Bergamo; se intenda adottare iniziative di competenza, anche normative, di carattere strutturale per l’incremento delle misure alternative alla detenzione e per il rafforzamento dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, al fine di sostenere percorsi di formazione, lavoro, istruzione e reinserimento, in collaborazione con enti locali e terzo settore della provincia di Bergamo, e ridurre il tasso di sovraffollamento – ormai prossimo ad una percentuale del 200% – della casa circondariale don Fausto Resmini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha evidenziato come la condizione delle carceri cittadine sia diventata insostenibile da tempo.

Le dichiarazioni del Ministro Nordio sui presunti miglioramenti nelle condizioni carcerarie e sulla responsabilità della magistratura sono state contestate dal Garante dei Detenuti di Caserta, che sottolinea come la dignità in carcere debba essere sempre garantita.

