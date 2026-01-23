Le dichiarazioni del Ministro Nordio sui presunti miglioramenti nelle condizioni carcerarie e sulla responsabilità della magistratura sono state contestate dal Garante dei Detenuti di Caserta, che sottolinea come la dignità in carcere debba essere sempre garantita. È importante analizzare la realtà dei fatti e affrontare con attenzione le criticità del sistema penitenziario, senza semplificazioni o giudizi affrettati.

Il Garante dei Detenuti di Caserta: “La dignità non si sospende, nemmeno dietro le sbarre”. In merito alle recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo cui i suicidi in carcere sarebbero in calo e il sovraffollamento sarebbe imputabile prevalentemente alla magistratura, esprimo forte preoccupazione e profondo dissenso. Tali affermazioni rischiano di restituire un quadro parziale e fuorviante della reale condizione delle carceri italiane, che continua a essere segnata da gravi criticità strutturali, carenza di servizi, sovraffollamento cronico e insufficiente tutela del diritto alla salute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Carceri, le dichiarazioni del Ministro Nordio e la realtà dei fatti

