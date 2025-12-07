Emergenza abitativa accordo per il recupero di 110 alloggi sfitti

È nato un nuovo protocollo per affrontare l’emergenza abitativa a Verona. Comune, Agec e l’Associazione temporanea di scopo (Ats) coordinata dalla cooperativa Il Samaritano hanno sottoscritto un accordo che consentirà di recuperare e rendere disponibili alloggi Agec oggi inutilizzati perché. 🔗 Leggi su Veronasera.it

