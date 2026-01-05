Collegi per reati contro le fasce deboli | Così rispondiamo all’emergenza

Per affrontare l’aumento dei reati contro le fasce deboli, sono stati istituiti nuovi collegi di giudici specializzati. Questi organi giudiziari si occupano sia dei processi che delle indagini preliminari, garantendo un intervento più rapido ed efficiente. La presenza di giudici dedicati contribuisce a rispondere in modo più adeguato all’emergenza, rafforzando la tutela delle vittime e il funzionamento del sistema giudiziario.

Per i reati contro le fasce deboli nuovi collegi di giudici dedicati ai processi e giudici per le indagini preliminari in prima linea per l'escalation delle misure cautelari per i codici rossi. Sono le contromisure adottate dal Tribunale di Monza per contrastare un fenomeno che non accenna a ridimensionarsi. A illustrarle la presidente del Tribunale monzese Maria Gabriella Mariconda nella sua relazione. "Nel corso dell'anno 2025, in considerazione dell'elevato carico di procedimenti penali pendenti sui reati contro le fasce deboli, si è proceduto alla costituzione di nuovi collegi giudicanti per garantire una più equa distribuzione dei fascicoli e una maggiore efficienza nella loro trattazione degli stessi", scrive.

