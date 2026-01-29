elena rybakina in finale agli australian open rivincita wta finals con sabalenka

Elena Rybakina torna in finale agli Australian Open. La kazaka ha battuto Jessica Pegula in due set e si prepara a sfidare di nuovo Aryna Sabalenka, che ha superato la statunitense in semifinale. È una rivincita che promette scintille, dopo la loro ultima sfida nel 2023. La partita si gioca a Melbourne sabato e metterà in palio il titolo più ambito della stagione.

Sarà di nuovo Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina nella finale degli Australian Open 2026. Tre anni dopo l’ultimo atto del 2023, a Melbourne il sabato sarà ancora occupato dalla bielorussa e dalla kazaka, che nella seconda semifinale, pur con qualche patema finale, batte l’americana Jessica Pegula per 6-3 7-6(7) in un’ora e 40 minuti. Il primo set comincia con Rybakina che viaggia subito con le marce alte e Pegula, invece, un po’ più lenta sotto tutti i punti di vista. Naturale conseguenza è il break che porta rapidamente la moscovita che gareggia per il Kazakistan sul 3-0. L’americana comincia a tentare di mettere sul campo qualche variazione, ma senza particolari esiti, anzi sul 4-1 deve anche risalire da 15-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

