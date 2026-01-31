Domani alle 18 la Fortitudo scende in campo contro Pistoia al PalaDozza. La squadra di casa punta tutto sul vantaggio di giocare tra le mura amiche e sul fatto che l’avversaria arriva da nove sconfitte di fila. I numeri sembrano favorire i biancoblù, ma la partita potrebbe riservare qualche sorpresa.

Il vantaggio di giocare nel proprio fortino e un'avversaria che è reduce da 9 sconfitte consecutive. Numeri alla mano il confronto tra Fortitudo e Pistoia, in programma domani alle 18 al PalaDozza, non sembra avere storia, ma attenzione perché se da una parte i numeri dicono tanto, dall'altra non dicono tutto. I dati parlano di una Flats Service che in casa viaggia come un rullo compressore, con 11 vittorie in 12 partite. Solo Brindisi è riuscita fin qui ad eguagliare la formazione di Attilio Caja tra le mura amiche, a conferma di come il PalaDozza e il calore del pubblico biancoblù, sia stato fin qui un fattore quasi decisivo per la stagione della Effe.

© Sport.quotidiano.net - Effetto PalaDozza e il ritrovato Sarto. La Fortitudo punta su due fattori

Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia.

Alle ore 18 al PalaDozza si sfideranno Fortitudo e Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica.

Effetto PalaDozza e il ritrovato Sarto. La Fortitudo punta su due fattoriFin qui la stagione di Sarto è stata contraddistinta tra alti e bassi, adesso, a giro di boa del campionato inoltrato con 24 partite giocate, è logico attendersi un salto di qualità da lui, ma non ... sport.quotidiano.net

Basket serie A2: ore 20,30 in Piazza Azzarita l’Urania Milano dell’ex Gherardo Sabatini in cerca di riscatto. Perkovic ed effetto PalaDozza per la FortitudoCaja vuole la vittoria per blindare il fortino biancoblù e risalire la classifica. Imbrò, un’autonomia maggiore ... sport.quotidiano.net

