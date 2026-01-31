Effetto PalaDozza e il ritrovato Sarto La Fortitudo punta su due fattori
Domani alle 18 la Fortitudo scende in campo contro Pistoia al PalaDozza. La squadra di casa punta tutto sul vantaggio di giocare tra le mura amiche e sul fatto che l’avversaria arriva da nove sconfitte di fila. I numeri sembrano favorire i biancoblù, ma la partita potrebbe riservare qualche sorpresa.
Il vantaggio di giocare nel proprio fortino e un’avversaria che è reduce da 9 sconfitte consecutive. Numeri alla mano il confronto tra Fortitudo e Pistoia, in programma domani alle 18 al PalaDozza, non sembra avere storia, ma attenzione perché se da una parte i numeri dicono tanto, dall’altra non dicono tutto. I dati parlano di una Flats Service che in casa viaggia come un rullo compressore, con 11 vittorie in 12 partite. Solo Brindisi è riuscita fin qui ad eguagliare la formazione di Attilio Caja tra le mura amiche, a conferma di come il PalaDozza e il calore del pubblico biancoblù, sia stato fin qui un fattore quasi decisivo per la stagione della Effe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su PalaDozza Fortitudo
Serie A2: domenica nel fortino del PalaDozza arriva Ruvo di Puglia. Fortitudo, ultima fatica in casa. Dopo due stop serve la scossa
Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia.
Serie A2: ore 18 al PalaDozza arriva la squadra pugliese penultima in classifica. Fortitudo più forte dell’emergenza. Servono i due punti contro Ruvo
Alle ore 18 al PalaDozza si sfideranno Fortitudo e Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica.
Ultime notizie su PalaDozza Fortitudo
Argomenti discussi: Basket serie A2, Caja prova a dare un volto più intraprendente a Fantinelli e compagni. La Fortitudo ora cambia pelle; Fortitudo, la sfida dell’ex Della Rosa. Contro Pistoia la solidità di Sorokas; Basket serie A2 Caja prova a dare un volto più intraprendente a Fantinelli e compagni La Fortitudo ora cambia pelle; Estra faccia a faccia con Della Rosa: Pistoia è affamata, sarà dura.
Effetto PalaDozza e il ritrovato Sarto. La Fortitudo punta su due fattoriFin qui la stagione di Sarto è stata contraddistinta tra alti e bassi, adesso, a giro di boa del campionato inoltrato con 24 partite giocate, è logico attendersi un salto di qualità da lui, ma non ... sport.quotidiano.net
Basket serie A2: ore 20,30 in Piazza Azzarita l’Urania Milano dell’ex Gherardo Sabatini in cerca di riscatto. Perkovic ed effetto PalaDozza per la FortitudoCaja vuole la vittoria per blindare il fortino biancoblù e risalire la classifica. Imbrò, un’autonomia maggiore ... sport.quotidiano.net
Radio 24. . #FacebookLive #26gennaio #effettogiorno Ue-India, contatto #effettomondo Il picconatore Trump ha impugnato il bazooka - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.