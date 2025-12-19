Serie A2 | domenica nel fortino del PalaDozza arriva Ruvo di Puglia Fortitudo ultima fatica in casa Dopo due stop serve la scossa

Domenica al PalaDozza arriva Ruvo di Puglia, ultima sfida casalinga della Fortitudo prima della pausa natalizia. Dopo due sconfitte consecutive, i biancoblù cercano una svolta per chiudere il 2025 nel migliore dei modi. La squadra di coach Attilio Caja si prepara con determinazione, consapevole dell’importanza di questa partita per mantenere viva la speranza di migliorare la posizione in classifica e affrontare con fiducia il nuovo anno.

Continuano i preparativi in casa della Fortitudo di coach Attilio Caja in vista della diciottesima giornata di A2, penultimo appuntamento del girone d’andata e ultimo match casalingo del 2025 che anticipa la trasferta di Rieti con la quale ci si congederà dall’anno vecchio. Domenica alle 18 arriverà Ruvo di Puglia, sfida sulla carta agevole per la Effe, che affronterà la penultima della classe (4-13 il record dei baresi; 1-7 in trasferta), reduce da 6 sconfitte consecutive. A Bologna, che arriva dai ko contro Bergamo e Rimini, l’imperativo non è solo vincere per ritrovare un po’ di serenità a fronte di una prima fase di stagione devastante a causa degli infortuni, ma farlo bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

