Educazione finanziaria Il piano Crv
A Volterra, si torna a parlare di educazione finanziaria con il piano Crv. Gli esperti sottolineano che non è mai troppo presto né troppo tardi per imparare a gestire il proprio denaro e pianificare il futuro economico. La città si prepara a diffondere queste nozioni tra giovani e adulti, con l’obiettivo di migliorare le competenze finanziarie di tutti.
VOLTERRA Non è mai troppo presto, né troppo tardi, per imparare a gestire il proprio futuro economico. Con questa convinzione la Cassa di Risparmio di Volterra ha lanciato il nuovo programma di iniziative per il biennio 2025-2026, consolidando un impegno pluriennale volto a trasformare la finanza da materia per addetti ai lavori a strumento quotidiano di consapevolezza per tutti i cittadini. Il progetto "Oggi per il tuo domani", parte da una visione chiara: l’ educazione finanziaria, come definita dall’Ocse, è il processo che permette a risparmiatori e investitori di comprendere rischi e opportunità per migliorare il proprio benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
