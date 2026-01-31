A Volterra, si torna a parlare di educazione finanziaria con il piano Crv. Gli esperti sottolineano che non è mai troppo presto né troppo tardi per imparare a gestire il proprio denaro e pianificare il futuro economico. La città si prepara a diffondere queste nozioni tra giovani e adulti, con l’obiettivo di migliorare le competenze finanziarie di tutti.

VOLTERRA Non è mai troppo presto, né troppo tardi, per imparare a gestire il proprio futuro economico. Con questa convinzione la Cassa di Risparmio di Volterra ha lanciato il nuovo programma di iniziative per il biennio 2025-2026, consolidando un impegno pluriennale volto a trasformare la finanza da materia per addetti ai lavori a strumento quotidiano di consapevolezza per tutti i cittadini. Il progetto "Oggi per il tuo domani", parte da una visione chiara: l’ educazione finanziaria, come definita dall’Ocse, è il processo che permette a risparmiatori e investitori di comprendere rischi e opportunità per migliorare il proprio benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educazione finanziaria. Il piano Crv

Approfondimenti su VOLTERRA Piano

#MIM-Banca-d’Italia || Il Ministero dell’Istruzione ha firmato un nuovo protocollo con Banca d’Italia per portare l’educazione finanziaria nelle scuole.

Da più di dieci anni l’AIEF, l’Associazione Italiana Educatori Finanziari, lavora con le scuole italiane per portare nelle classi attività di educazione finanziaria e civica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Is Actual Cash Value Right For Homeowners Dwelling Insurance - Black Policy Pros

Ultime notizie su VOLTERRA Piano

Argomenti discussi: Siglato il nuovo protocollo MIM-Banca d'Italia: educazione finanziaria in classe, ecco il piano per formazione e PCTO; Educazione finanziaria. Il piano Crv; CPO: al via il corso gratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’indipendenza economica delle donne; Workshop Finera a Roma: come ottenere contributi, finanziamenti agevolati e crediti d’imposta nel 2026.

Educazione finanziaria. Il piano CrvVOLTERRANon è mai troppo presto, né troppo tardi, per imparare a gestire il proprio futuro economico. Con questa convinzione la Cassa di Risparmio di Volterra ha lanciato il nuovo programma di ... lanazione.it

Siglato il nuovo protocollo MIM-Banca d’Italia: educazione finanziaria in classe, ecco il piano per formazione e PCTOFirmato il protocollo triennale MIM-Banca d’Italia per l’educazione finanziaria a scuola. Previsti formazione docenti, materiali didattici gratuiti e nuovi percorsi PCTO per l’orientamento. L’intesa a ... orizzontescuola.it

Nuovo appuntamento con le parole dell'Educazione Finanziaria: il termine che approfondiamo oggi è l'Estratto Conto Contributivo, il documento che riassume tutti i contributi versati a proprio favore nel corso dell'intera vita lavorativa. Nel sistema di calcolo con - facebook.com facebook

È stato rinnovato il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e il @MIsocialTW - MInistero dell’Istruzione e del Merito per promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti, sostenere il loro percorso formati x.com