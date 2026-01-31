È morta Ileana Argentin ex deputata Pd e attivista per i diritti delle persone con disabilità

Questa mattina è venuta a mancare Ileana Argentin, ex deputata del Pd e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Nel corso degli anni, si era fatta conoscere per il suo impegno in prima linea nel sostenere l’inclusione e i diritti civili, sia nel mondo dell’associazionismo che nelle istituzioni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per chi ha sempre lottato per un’Italia più giusta e accessibile.

È morta Ileana Argentin. Aveva 62 anni ed era malata di amiotrofia spinale. Per anni è stata un punto di riferimento nell'associazionismo e nelle istituzioni sui temi dell'inclusione. Braga (Pd): "Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza".

