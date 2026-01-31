Morta Ileana Argentin ex parlamentare Pd il cordoglio dem | Donna straordinaria

È morta all’età di 62 anni l’ex parlamentare e assessora capitolina del Pd Ileana Argentin. La notizia ha colpito molti: il Partito Democratico la ricorda come una donna capace e coraggiosa, sempre pronta a mettersi in gioco. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo politico e tra chi l’ha conosciuta.

È morta all’età di 62 anni l’ex parlamentare e assessora capitolina del Pd Ileana Argentin. “Donna straordinaria, capace e coraggiosa – scrive la capogruppo alla Camera Chiara Braga -. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari”. “Piegato per la scomparsa di Ileana Argentin, che coraggio, che forza, che fuoco – scrive sui social il senatore Filippo Sensi -. Quanti ostacoli superati, quanta fatica impossibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

