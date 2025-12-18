Franco Bomprezzi Milano dedica un giardino pubblico al giornalista e attivista per i diritti delle persone con disabilità

In occasione dell’undicesimo anniversario della scomparsa di Franco Bomprezzi, il Comune di Milano ha dedicato un giardino pubblico vicino all’Università Bicocca. Un gesto che celebra la sua vita, il suo impegno come giornalista, scrittore e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Un luogo che ricorda il suo contributo e la sua passione per una società più inclusiva.

A Franco Bomprezzi, ex giornalista, scrittore, blogger e attivista scomparso il 18 dicembre 2014, il Comune di Milano ha intitolato in occasione della giornata dell'undicesimo anniversario dalla sua morte un giardino pubblico, vicino all'Università Bicocca. Evento organizzato per omaggiarlo e ricordare in particolare le sue battaglie in favore dei diritti delle persone con disabilità e sostegno alle loro famiglie. Bomprezzi aveva una disabilità motoria e si muoveva spostandosi su una carrozzina manuale. Oltre a scrivere per Vita, il blog InVisibili e direttore della rivista DM dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e fondatore di Superando.

Franco Bomprezzi. Un podcast per ricordare la voce delle persone con disabilità - È online il podcast “Il Cavaliere a rotelle” che ripercorre la vita personale e professionale di Franco Bomprezzi, giornalista e leader associativo, attraverso la voce dei suoi amici e colleghi, in ... disabili.com

A più di dieci anni dalla sua scomparsa, Milano sceglie di ricordare Franco Bomprezzi intitolandogli un giardino. Un luogo vivo, aperto, accessibile, come lo sono state le sue parole e le sue battaglie. Giornalista, intellettuale, uomo libero, ha dato voce ai diritti - facebook.com facebook

