Morte di Catherine O'Hara l'addio di Macaulay Culkin | Mamma pensavo avessimo più tempo
Macaulay Culkin dice addio a Catherine O’Hara, l’attrice che ha interpretato sua madre in
Kevin MacCallister dice addio a sua mamma. A poche ore dalla morte dell'attrice che interpretava sua madre in Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin pubblica un tenero messaggio per l'attrice scomparsa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Catherine OHara
Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: "Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con te"
Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set di
Morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese che fu la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo
#Catherine-O’Hara || L’attrice canadese Catherine O’Hara è scomparsa a 71 anni.
Ultime notizie su Catherine OHara
Argomenti discussi: Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma; Quattro di cuori. Le Vedove di Camus di Elena Rui; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime).
Catherine O'Hara: causa morte, vita privata e addio all'attrice di Mamma, ho perso l'aereoAddio a Catherine O'Hara: causa della morte, vita privata e carriera dell'attrice di Mamma, ho perso l'aereo ... tag24.it
Catherine O’Hara è morta, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo ci lascia a 71 anni: le cause della morteCatherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all'età di 71 anni: quello che sappiamo sulle cause della morte ... libero.it
“Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito ma avevo ancora molto da dire. Ti amo. Ci vediamo più tardi.” Dal profilo Instagram di Macaulay Culkin - facebook.com facebook
La mezza età di Macaulay Macaulay Culkin Culkin x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.