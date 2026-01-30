Morte di Catherine O'Hara l'addio di Macaulay Culkin | Mamma pensavo avessimo più tempo

Macaulay Culkin dice addio a Catherine O’Hara, l’attrice che ha interpretato sua madre in

Kevin MacCallister dice addio a sua mamma. A poche ore dalla morte dell'attrice che interpretava sua madre in Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin pubblica un tenero messaggio per l'attrice scomparsa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set di

#Catherine-O’Hara || L’attrice canadese Catherine O’Hara è scomparsa a 71 anni.

Catherine O'Hara: causa morte, vita privata e addio all'attrice di Mamma, ho perso l'aereoAddio a Catherine O'Hara: causa della morte, vita privata e carriera dell'attrice di Mamma, ho perso l'aereo ... tag24.it

“Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito ma avevo ancora molto da dire. Ti amo. Ci vediamo più tardi.” Dal profilo Instagram di Macaulay Culkin - facebook.com facebook

