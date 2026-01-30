Morte di Catherine O'Hara l'addio di Macaulay Culkin | Mamma pensavo avessimo più tempo

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Macaulay Culkin dice addio a Catherine O’Hara, l’attrice che ha interpretato sua madre in

Kevin MacCallister dice addio a sua mamma. A poche ore dalla morte dell'attrice che interpretava sua madre in Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin pubblica un tenero messaggio per l'attrice scomparsa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Catherine OHara

Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: "Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con te"

Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set di

Morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese che fu la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo

#Catherine-O’Hara || L’attrice canadese Catherine O’Hara è scomparsa a 71 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catherine OHara

Argomenti discussi: Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma; Quattro di cuori. Le Vedove di Camus di Elena Rui; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime).

morte di catherine oCatherine O'Hara: causa morte, vita privata e addio all'attrice di Mamma, ho perso l'aereoAddio a Catherine O'Hara: causa della morte, vita privata e carriera dell'attrice di Mamma, ho perso l'aereo ... tag24.it

Catherine O’Hara è morta, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo ci lascia a 71 anni: le cause della morteCatherine O’Hara è morta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles, all'età di 71 anni: quello che sappiamo sulle cause della morte ... libero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.