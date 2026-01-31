sanremo 2026 carlo conti annuncia i duetti al tg1 del 31 gennaio

Carlo Conti ha svelato i nomi dei duetti di Sanremo 2026 durante il Tg1 del 31 gennaio alle 13,30. L’annuncio arriva mentre l’organizzazione lavora già da settimane per mettere a punto l’evento. I cantanti si preparano a salire sul palco, e i fan aspettano di scoprire chi salirà con chi.

Un altro tassello s’inserisce nel variegato mosaico di Sanremo 2026. Carlo Conti, ormai entrato nel vivo dell’organizzazione da settimane, annuncia i duetti nel corso dell’edizione delle 13,30 del 31 gennaio. Chi duetta con chi? La serata del 27 febbraio è lunghissima, com’è nella tradizione del Festival, soprattutto perché i chiamati sul palco sono 30. Ecco chi si esibisce sul palco del Teatro Ariston. I duetti di Sanremo 2026. Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez e Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luché Raf Bambole di Pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA e Aka7ven Dargen D’Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

Carlo Conti si collega a sorpresa con il Tg1 per svelare in anteprima i duetti della serata cover di Sanremo 2026.

