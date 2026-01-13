Il 2 ottobre del 1954 la puntata "Neapolitan Mouse" di Tom & Jerry, interamente ambientata a Napoli e tornata di moda con l'avvento dei social network. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Torna il DiVino Jazz Festival: XVIII edizione in 7 comuni all’ombra del Vesuvio

Leggi anche: Testo e significato di Fingo & Spingo, Tiziano Ferro racconta la difficoltà del separare l’uomo dall’artista

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tom & Jerry a Napoli: quando gatto e topo del cartone animato si affrontarono all’ombra del Vesuvio - E che per poco non è valsa l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione: "Topo napoletano" (Neapolitan Mouse). fanpage.it